Польша отказалась допустить Украину к расследованию падения ракеты

В СНБО Украины ранее попросили доступ к месту происшествия

Представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше, но не участвовать в нем. Такое заявление в четверг, 17 ноября, сделал польский президент Анджей Дуда.

Как пояснил политик, должны быть реализованы соответствующие правила международного права и международных договоров, чтобы можно было говорить об участии Украины в следственных действиях.

Такого же мнения, по словам Дуды, придерживается прокурор, работающий на месте происшествия, который "представляет очень доброжелательное отношение к Украине, но вместе с ним правовой подход", сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские власти настаивают на проведении совместного расследования инцидента с падением ракеты в Польше. По словам Данилова, Киев готов предоставить западным партнерам якобы имеющиеся у Украины доказательства "российского следа" в инциденте.

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