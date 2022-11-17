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Путин и Алиев обсудили торговлю и энергетику

19:27
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Лидеры провели телефонный разговор

В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в тексте пресс-релиза.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании XI российско-азербайджанского межрегионального форума, отметив, что за последние годы узы дружбы и партнерства между двумя странами стали еще прочнее, сотрудничество приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер.

По итогам трехстороннего саммита в Сочи в конце октября Путин заявил, что Россия будет делать все для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и все, чтобы поставить точку в конфликте.

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