CNN: США столкнулись с дефицитом оружия для поддержки Украины

Это касается комплексов Javelin и боеприпасов

Сокращение запасов оружия на американских складах и неспособность промышленности своевременно их восполнять ставят под угрозу дальнейшее оказание Соединенными Штатами военной помощи Украине. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали источники телеканала CNN.

В частности, это касается противорадиолокационных ракет HARM, ракет типа M31 GMLRS, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, озабоченность американских властей вызывает ситуация с поставками Украине снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, а также переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Вместе с тем источники заверили, что дефицит вооружений для поставок Украине не влияет на степень боеготовности Вооруженных сил США.

В октябре командующий литовскими Вооруженными силами Вальдемарас Рупшис заявил, что дальнейшая передача Украине оружия лишит Литву "недавних достижений в военной сфере". Военный предупредил, что внесет предложение изыскать другие средства поддержки Украины, но не отправлять имеющиеся в распоряжении Вильнуса гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

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