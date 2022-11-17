ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

CNN: США столкнулись с дефицитом оружия для поддержки Украины

19:47
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Это касается комплексов Javelin и боеприпасов

Сокращение запасов оружия на американских складах и неспособность промышленности своевременно их восполнять ставят под угрозу дальнейшее оказание Соединенными Штатами военной помощи Украине. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали источники телеканала CNN.
Литва пожаловалась на дефицит ресурсов для расширения воинского резерва

В частности, это касается противорадиолокационных ракет HARM, ракет типа M31 GMLRS, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, озабоченность американских властей вызывает ситуация с поставками Украине снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, а также переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Вместе с тем источники заверили, что дефицит вооружений для поставок Украине не влияет на степень боеготовности Вооруженных сил США.

В октябре командующий литовскими Вооруженными силами Вальдемарас Рупшис заявил, что дальнейшая передача Украине оружия лишит Литву "недавних достижений в военной сфере". Военный предупредил, что внесет предложение изыскать другие средства поддержки Украины, но не отправлять имеющиеся в распоряжении Вильнуса гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Оружие США
Оружие США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.