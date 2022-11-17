Зима в Москве разгуляется к выходным

Сохранится морозная погода со снегом

В столичном регионе всего за несколько дней установился зимний режим погоды, в предстоящие несколько дней зима окончательно упрочит свои позиции в Москве и Подмосковье. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.

В пятницу прогнозируется снег, в южной части Московской области снегопады будут интенсивными. Северо-восточный ветер днем в порывах может усиливаться местами до 12-15 м/с, не исключены слабые метели. Температура днем будет опускаться до 6-8 градусов ниже нуля.

В субботу ожидается небольшой снег и ветер северной четверти 5-10 м/с. В Москве столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов, по области ожидается от -3 до -8 градусов.

В воскресенье температура существенно не изменится, будет дуть ветер восточной четверти 4-9 м/с, пройдет небольшой снег, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее в метеобюро Москвы рассказали, что к утру 17 ноября высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла 8 см, на станции Балчуг — 11 см. Погода, установившаяся в столице, больше свойственна декабрю.

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