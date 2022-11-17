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Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном

20:20
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Матч провели в Душанбе

Контрольный матч сборных Таджикистана и России по футболу завершился с нулевым счетом — спортсменам не удалось распечатать ворота.
УЕФА отказался отменять матч между сборными России и Боснии и Герцеговины

Это был второй матч сборной России в 2022 году. 24 сентября российские футболисты победили на выезде национальную команду Киргизии со счетом 2:1.

20 ноября подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с Узбекистаном, сообщает "Интерфакс — Спорт".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения в связи с этим антироссийских санкций были введены ограничения в том числе против российского футбола. Национальная сборная и клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Однако Российский футбольный союз договорился о нескольких матчах для сборной России.

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Сборная России по футболу
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