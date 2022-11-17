Теннисисткам на Уимблдоне разрешили цветное нижнее белье

Ограничения действовали с 2014 года

Организаторы Уимблдона решили ослабить правила для одежды женщин, передает Sky Sports.

Ранее шестикратная победительница турнира Билли Джин Кинг раскритиковала требования об исключительно белой одежде теннисисток. Она, в частности, указала на такую деликатную тему, как менструация.

"Со следующего года женщины и девушки, участвующие в турнире, смогут носить цветные шорты, если захотят. Мы надеемся, что это изменение правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своих выступлениях", - сказала директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

Цветное нижнее белье было запрещено на Уимблдоне с 2014 года.

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