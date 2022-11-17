ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Теннисисткам на Уимблдоне разрешили цветное нижнее белье

20:26
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Ограничения действовали с 2014 года

Организаторы Уимблдона решили ослабить правила для одежды женщин, передает Sky Sports.

Российского теннисиста ограбили в Германии
Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе

Ранее шестикратная победительница турнира Билли Джин Кинг раскритиковала требования об исключительно белой одежде теннисисток. Она, в частности, указала на такую деликатную тему, как менструация.

"Со следующего года женщины и девушки, участвующие в турнире, смогут носить цветные шорты, если захотят. Мы надеемся, что это изменение правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своих выступлениях", - сказала директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

Цветное нижнее белье было запрещено на Уимблдоне с 2014 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Теннис
Теннис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.