МИД России оценил вердикт суда в Гааге по делу о MH17

Двое россиян получили пожизненные сроки

Как ход, так и итоги разбирательства по делу о крушении самолета рейса MH17 свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к трагедии. Такое заявление в четверг, 17 ноября, сделало российское Министерство иностранных дел, комментируя вердикт суда в Гааге.

В МИД отметили, что Россия не является стороной данного процесса, однако голландская прокуратура "всячески старалась представить дело иначе", при этом суду "была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами".

Внешнеполитическое ведомство также указало на беспрецедентное давление на суд и, как результат, политически мотивированный итог разбирательства. При этом суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета и отказался приобщать к материалам дела представленные Россией сведения и показания свидетелей.

Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые легли в основу вердикта, отмечается на официальном сайте МИД России.

Судебный процесс по делу о крушении самолета рейса MH17 и гибели его пассажиров и экипажа шел в Нидерландах с 9 марта 2020 года. 17 ноября 2022 года был оглашен вердикт, согласно которому двое граждан России и один украинец были заочно приговорены к пожизненным срокам за уничтожение самолета и убийство находившихся на его борту людей.

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