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Минобороны России разоблачило фейк со "смоленскими военными"

20:57
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Ролик был распространен в интернете

Распространенный в Сети видеоролик, в котором представлено обращение якобы "военнослужащих" одного из полков территориальных войск Смоленской области, является постановочным и направлен на дискредитацию деятельности ВС России. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
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В видео несколько десятков человек в балаклавах называют себя российскими военными и заявляют о "вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием".

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки было установлено: указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось.

НЦУО подчеркивает, что в интернете продолжается распространение ложных материалов о российской армии, которые не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.

Ранее россиян предупредили о развернутой Украиной информационной войне, в ходе которой предпринимаются попытки дискредитации российских Вооруженных сил и органов власти России.

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