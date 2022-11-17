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Турция допустила продление зерновой сделки еще на год

21:20
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Договоренность ранее была пролонгирована на 120 дней

По истечении 120 дней зерновая сделка может быть продлена на один год. Такое мнение в четверг, 17 ноября, высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Глава турецкого МИД отметил, что для пролонгации соглашения были предприняты важные шаги. По словам Чавушоглу, "Россия также удовлетворена этой ситуацией".

Анкара продолжит контакты с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в том числе по теме зерновой сделки, заявил Чавушоглу.

Турецкий министр также подчеркнул, что "требования России также должны быть выполнены, чтобы украинское зерно пошло в те страны, которые в нем нуждаются". То же самое должно касаться российских удобрений, цитирует политика ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за "волю и вклад" в продление зерновой сделки — соглашение пролонгировано еще на 120 дней. Турецкий лидер поздравил с этим всех, кто внес свой вклад в достижение такого результата.

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