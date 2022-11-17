В Госдуму внесли законопроект о майнинге

Будет сформирована правоприменительная практика

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о внесении в нижнюю палаты парламента законопроекта о майнинге криптовалют.

"В декабре постараемся принять закон во всех чтениях, потому что планируется, что он начнет действовать с 2023 года", - уточнил парламентарий (цитата по РИА Новости).

По его словам, после принятия документа майнинг будет введен в правовое поле. Будет сформирована правоприменительная практика, которая обеспечит комплексное регулирование.

В частности, речь идет о том, что требования к деятельности осуществляющих майнинг цифровой валюты физических и юридических лиц будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком.

В начале февраля 2022 года сообщалось, что гражданами Российской Федерации открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 2 трлн рублей.

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