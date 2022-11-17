Spectator: Берлускони решил "заманить" Путина за стол переговоров с Зеленским

Итальянский политик заявлял о многолетней дружбе с президентом России

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил уверенность в том, что только он смог бы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с представителями украинской власти. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет со ссылкой на источники издание Spectator.

По сведениям издания, Берлускони убежден, что только он "может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров", причем сделать это итальянский политик обещает до католического Рождества.

Берлускони полон решимости реализовать такой "красивый жест", поскольку "если он это сделает, не подорвав позиции НАТО, то войдет в учебники истории как всемирный герой", заявил заместитель итальянского министра культуры Витторио Згарби, которого Spectator называет близким к Берлускони.

В октябре в СМИ появилась секретная аудиозапись, на которой Сильвио Берлускони обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в нарушении Минских соглашений и многочисленных жертвах среди мирного населения. Итальянский политик заявлял, что российскому лидеру непросто далось решение о спецоперации, а также отмечал, что "если бы Зеленский сказал: "Я больше не нападаю", все было бы кончено".

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