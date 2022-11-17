ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Spectator: Берлускони решил "заманить" Путина за стол переговоров с Зеленским

21:41
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Итальянский политик заявлял о многолетней дружбе с президентом России

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил уверенность в том, что только он смог бы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с представителями украинской власти. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет со ссылкой на источники издание Spectator.

"Cемь пятниц на неделе": Кремль оценил подход Киева к переговорам
Зеленский хочет "публичных" переговоров с Россией

По сведениям издания, Берлускони убежден, что только он "может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров", причем сделать это итальянский политик обещает до католического Рождества.

Берлускони полон решимости реализовать такой "красивый жест", поскольку "если он это сделает, не подорвав позиции НАТО, то войдет в учебники истории как всемирный герой", заявил заместитель итальянского министра культуры Витторио Згарби, которого Spectator называет близким к Берлускони.

В октябре в СМИ появилась секретная аудиозапись, на которой Сильвио Берлускони обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в нарушении Минских соглашений и многочисленных жертвах среди мирного населения. Итальянский политик заявлял, что российскому лидеру непросто далось решение о спецоперации, а также отмечал, что "если бы Зеленский сказал: "Я больше не нападаю", все было бы кончено".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.