Гидрометцентр пообещал москвичам "новогоднюю погоду"

В столице установился легкий мороз и выпал снег

Температура в Московском регионе в пятницу, 18 ноября, будет соответствовать показателям, больше подходящим новогодней ночи. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пообещал, что будет 5-10 градусов мороза ночью и 2-7 градусов мороза днем. Высота снега к воскресенью увеличится на 6-8 см, поскольку прогнозируется небольшой, но продолжительный снегопад — с ночи пятницы до первой половины дня субботы.

В целом "температура будет вполне зимней" и будет соответствовать показателям, которые бывают в новогоднюю ночь, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее метеорологи отмечали, что в предстоящие несколько дней зима окончательно упрочит свои позиции в Москве и Подмосковье: столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов, по области ожидается от -3 до -8 градусов, пройдет снег.

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