Экс-генпрокурор Украины стала послом в Швейцарии

В июле ее со скандалом уволили из органов
Президент Украины Владимир Зеленский нашел новую работу бывшему генеральному прокурору страны Ирине Венедиктовой.
"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", - сказано в указе на сайте президента.
17 июля Венедиктову отстранили от должности генпрокурора. Свое решение Зеленский объяснил большим количеством дел о госизмене среди сотрудников правоохранительных органов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, как показала работа с международными партнерами, Венедиктова "может себя проявить на международном треке".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"