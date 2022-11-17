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Экс-генпрокурор Украины стала послом в Швейцарии

22:48
  • четверг
  • 17 ноября 2022

В июле ее со скандалом уволили из органов

Президент Украины Владимир Зеленский нашел новую работу бывшему генеральному прокурору страны Ирине Венедиктовой.

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"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", - сказано в указе на сайте президента.

17 июля Венедиктову отстранили от должности генпрокурора. Свое решение Зеленский объяснил большим количеством дел о госизмене среди сотрудников правоохранительных органов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, как показала работа с международными партнерами, Венедиктова "может себя проявить на международном треке".

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