Запад озаботился ЛГБТ-ценностями

Футбол у них неправильный, нефть у них не та, и даже кубок - грязный! Шумная кампания против Чемпионата мира по футболу в Катаре достигла апогея. Озабоченные европейские журналисты с телеэкранов просвещают граждан свободных стран, рассказывая о том, как в Катаре попирают права человека, притесняют представителей ЛГБТ-лагеря. И вообще, этот Катар далёк от цивилизации.

Главной линией атаки на Катар была выбрана критика нетерпимости к ЛГБТ-ценностям. В ход пошли баннеры на футбольных полях и кричалки болельщиков. Встревоженные комментаторы просят еврогеев быть осторожнее на трибунах. Британская авиакомпания "Верджин", недавно рекламировавшая свою гендерно-нейтральную форму для стюардов-стюардесс (это когда мужчины могут в платье и на шпильках), была вынуждена стиснуть зубы и рекомендовала экипажам при полётах в Катар одеваться всё же в традиционном стиле. Но идеалы ЛГБТ не преданы! Вот ролик, в котором зрителей убеждают в том, что в Катаре пойдёт борьба за самый грязный кубок в истории. Потому что эти джунгли беззакония держатся только на продаже углеводородов:

"Эти люди, которые призывают к бойкоту Чемпионата в Катаре, будут с тем же рвением выступать против Чемпионата-2026 из-за того, что Американская Империя убивает миллионы детей, мужчин и женщин?"

Нет, конечно: Америка - это сияющий град на холме, и точка. Собственно, в этой кампании ничего неожиданного нет. Западный мир утверждается за счёт постоянного поиска врагов. У нас, китайцев, арабов, латиноамериканцев ценности, как известно, неправильные. Зато ресурсы дешёвые, так что дружить было можно. Когда взорвали "Северный поток", Олаф Шольц, забыв про беззаконие, царящее на Ближнем Востоке, бросился обивать пороги арабских дворцов, выпрашивая газ подешевле. В Катаре канцлеру обещали продать один танкер СПГ. И посоветовали держать язык за зубами, когда хочется покритиковать арабский мир.

Спорт вне политики? Да не смешите. Политика и большой бизнес давно правят большим спортом. Всё имеет свою цену. И футбол не исключение. Если спорт давно стал огромным бизнесом, то спортивные арены уже превратились в поля политических войн.

Чемпионат стартует 20 ноября. И это уже не футбол, дорогие европейские товарищи. Это у вас в действительности всё не так, как на самом деле.

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