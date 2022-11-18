Эксперт оценил переговоры глав СВР и ЦРУ в Анкаре

Нынешний директор ЦРУ - настоящий дипломат, считает Сергей Судаков

Из Киева звучат нервные заявления. Всё более противоречива и позиция американского истеблишмента. Означает ли это, что в Вашингтоне усиливается стремление договориться с Москвой?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эту тему с членом-корреспондентом Академии военных наук Сергеем Судаковым. Эксперт прокомментировал в том числе и прошедшие на этой неделе в Анкаре переговоры руководителей Службы внешней разведки России и Центрального разведуправления США.

"Очень важно отметить тот факт, что сегодняшний директор ЦРУ является настоящим дипломатом. Он является центровой фигурой, которая находится вне блоков. Важно, кто является гарантом переговоров. Могут ли американцы выступать гарантом переговоров? Я полагаю, нет. На сегодняшний день мы можем обозначить параметры переговоров с ними. Но должен быть обязательно третейский суд. Я считаю, что Китай и Индия и могут выступать гарантами многих сделок. Россия при всем давлении научилась объединять и создавать те союзы, которые сейчас важны в современности", - отметил Судаков.

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