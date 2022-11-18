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Минобороны показало, как "Грады" уничтожают неонацистов

08:47
  • пятница
  • 18 ноября 2022

РСЗО работают в зоне СВО

Наше Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Град" в зоне спецоперации.
Минобороны показало кадры боевой работы Су-35 С

Получив координаты противника, артиллеристы выдвигаются на огневую позицию. Для разведки и контроля поражения целей наши военные применяют беспилотники.

На этот раз работали по скоплению живой силы националистов. Выпустив ракеты и уничтожив больше взвода неонацистов, расчёты РСЗО отходят в безопасный район, чтобы не попасть под ответный огонь украинских радикалов, перезарядить орудия и подготовиться к выполнению новых задач.

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