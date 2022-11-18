Вывел автоколонну из-под огня: названы имена новых героев СВО

Бойцы выполняют поставленные задачи

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма, которые проявляют российские бойцы, участвующие в специальной военной операции.

Старший прапорщик Иван Буланчиков попал под артиллерийский обстрел неонацистов и получил серьёзное ранение, но, несмотря на это, возглавил российскую автоколонну и вывел её из-под огня противника. Благодаря грамотным действиям Ивана были сохранены техника и вооружение и спасены жизни наших военных.

Младший сержант Сергей Филиппов также во время обстрела с позиций украинских радикалов оперативно вывез в безопасное место в лесу три машины связи и замаскировал их. Смелость и решительность Сергея позволили сохранить связь с командованием и минимизировать потери с нашей стороны.

Экипаж боевой машины под командованием сержанта Евгения Домрачева во время разведки обнаружил группу украинских радикалов, которые готовили диверсию на пути следования российской военной колонны. Евгений принял решение атаковать противника и лично уничтожил бронемашину пехоты. Это вынудило остальных неонацистов бежать.

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