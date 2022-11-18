Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

Они вернулись на МКС

Наши космонавты сегодня провели плановый выход в открытый космос. В безвоздушном пространстве Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели шесть часов и 25 минут.

Они установили крепления для крупногабаритных объектов на модуле "Наука" и специальные механизмы на модуле "Рассвет". Этот выход за пределы МКС стал рекордным - уже седьмым за время реализации нынешней российской программы и первым для Дмитрия Петелина.

Нашим космонавтам перед возвращением на Землю предстоит выполнить ещё четыре выхода в открытый космос - их планируют проводить с периодичностью в две недели.

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