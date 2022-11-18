КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Сеул созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности

Северокорейские военные в пятницу вновь выпустили баллистическую ракету в направлении Японского моря. Как передаёт агентство Рёнхап, она упала в экономической зоне Японии, близ острова Хоккайдо.

Снаряд пролетел около тысячи километров. При этом в Токио считают, что с территории КНДР была выпущена межконтинентальная ракета и она могла преодолеть расстояние в 15 тысяч километров, достигнув территории США.

Власти Южной Кореи созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности, на котором планируют обсудить варианты ответных мер. При этом в Пхеньяне не раз заявляли, что испытывают ракеты именно из-за "провокаций" Вашингтона и его союзников в регионе, которые проводят масштабные военные учения.

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