Семья с пятью детьми погибла при пожаре в Башкирии

Причина возгорания жилого дома выясняется

Пятеро детей и двое взрослых стали жертвами пожара в Стерлитамакском районе Башкирии. Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Молодежной в населенном пункте Матвеевка поступило в МЧС ночью.

"Произошел пожар в жилом двухквартирном кирпичном доме. На момент прибытия пожарных происходило открытое горение одной из квартир дома по всей площади. В 05:19 мск пожар локализован на площади 56 квадратных метров", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

Во время тушения пожарные обнаружили тела семи погибших - мужчины, женщины и пятерых мальчиков. Сообщается, что с огнем боролись 62 человека, привлекалось 25 единиц техники. Причину пожара устанавливает следственно- оперативная группа, проверку начала прокуратура республики. По данным республиканского Минздрава, двое пострадавших в результате ЧП госпитализированы, передает ТАСС.

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