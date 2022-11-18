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В конгрессе США потребовали проверки выделенных Украине средств

08:30
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Республиканцы намерены выяснить, в чем интерес администрации Байдена

Представители республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены выяснить, почему администрация президента Джо Байдена так заинтересована в помощи Киеву. Они внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных Украине.

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"Мы должны проверять каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный на Украину. Американцы заслуживают знать, почему администрация Байдена и конгресс так заинтересованы в финансировании охраны границы Украины, а не своей страны", — заявила член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

По данным американских СМИ, администрация Байдена направила Киеву более 20 миллиардов долларов военной помощи, а также 10 миллиардов гуманитарной и 13 миллиардов экономической помощи. 16 ноября Белый дом запросил у конгресса еще 37 миллиардов. Республиканцы требуют, чтобы все материалы, касающиеся выделения денежных средств украинским властям, были предоставлены в течение 14 дней, пишут "Известия".

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