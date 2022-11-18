ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пририсовавшего глаза картине охранника "Ельцин Центра" оправдали

08:55
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Мужчина наблюдается у психиатра

Бывший охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев, который пририсовал глаза картине стоимостью 75 миллионов рублей, оправдан. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Судья посчитал, что в действиях Васильева не было состава преступления.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев нарисовал шариковой ручкой глаза лицам на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры". В конце августа 2022 года мировой судья назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра, пишет РИА Новости.

Свою вину мужчина признал. Он рассказал в суде, что счел картину "детскими рисунками" и слышал от посетителей, что ей не хватает глаз. Адвокат Васильева Алексей Бушмаков пояснил позднее, что охранник стоит на учете у психиатра, а медицинская экспертиза признала его нуждающимся в принудительном наблюдении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Картина "Три фигуры"
Картина "Три фигуры"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.