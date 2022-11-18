Пририсовавшего глаза картине охранника "Ельцин Центра" оправдали

Мужчина наблюдается у психиатра

Бывший охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев, который пририсовал глаза картине стоимостью 75 миллионов рублей, оправдан. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Судья посчитал, что в действиях Васильева не было состава преступления.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев нарисовал шариковой ручкой глаза лицам на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры". В конце августа 2022 года мировой судья назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра, пишет РИА Новости.

Свою вину мужчина признал. Он рассказал в суде, что счел картину "детскими рисунками" и слышал от посетителей, что ей не хватает глаз. Адвокат Васильева Алексей Бушмаков пояснил позднее, что охранник стоит на учете у психиатра, а медицинская экспертиза признала его нуждающимся в принудительном наблюдении.

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