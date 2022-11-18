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Вашингтон потребовал от окружения Зеленского следить за языком

09:02
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Особенно осторожно надо комментировать взрыв в Польше

Украинским чиновникам из окружения президента Владимира Зеленского следует быть осторожнее в комментариях, качающихся причин взрыва в Польше. С таким призывом неоднократно в течение последних двух дней обращались к властям в Киеве представители администрации США.

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Как сообщает издание Politico, призыв следить за языком относился и к союзникам США по НАТО. В телефонных беседах американские чиновники потребовали от европейских политиков воздерживаться от категоричных заявлений до завершения расследования инцидента Варшавой.

Издание подчеркивает, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее. Зеленский продолжает утверждать, что упавшая в Польше ракета не была украинской и возлагает вину на Россию. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракета, скорее всего, была выпущена ПВО Украины. Авторы подчеркивают, что наблюдается "одно из первых крупных расхождений во мнениях" между Вашингтоном и Киевом, чем не преминет воспользоваться Москва.

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