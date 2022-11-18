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Собянин: Первая сборка автомобиля на заводе "Москвич" начнется на следующей неделе

09:00
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Через два-три года появится собственная платформа электромобиля

Первая сборка автомобиля на заводе "Москвич" начнется на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что после ухода Renault "Москвич" находится на простое.

"В следующем году ["Москвич"], надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работ, сопоставимыми с периодом, когда там был Renault. А через два-три года мы планируем запустить собственную российскую платформу электромобиля", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы в мае. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич".

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