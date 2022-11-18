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Названа причина смертельного пожара в Башкирии

11:40
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Обнародованы предварительные данные

В Башкирии выясняют причины пожара, в результате которого погибла многодетная семья. Частный дом загорелся поздно ночью. Тем не менее, отцу семейства удалось спасти двоих из семи сыновей. Сам мужчина не выжил. Трагедия произошла в одной из деревень под Стерлитамаком. Уже известно, что сгоревший дом был оборудован пожарным извещателем, его исправность проверяли буквально накануне.

Зияющие пустотой окна, из которых до сих пор черными клубами валит дым. Придомовая территория - выжженная земля: повсюду зола. Спасатели после бессонной ночи до сих пор продолжают разбор завалов. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт главного управления МЧС по Башкортостану около половины четвёртого утра.

Двоих детей спас сам отец семейства - мужчина успел вытащить их из полыхающего здания. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. Известно, что сгоревший дом был оборудован пожарным извещателем. Сама многодетная семья была вполне благополучной. На учёте у соцопеки не состояла.

"Органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" по факту пожара, в котором погибло семеро человек, в том числе пятеро детей. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты", - сообщил Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по республике Башкортостан.

Расходы на похороны семьи власти региона возьмут на себя. Глава республики пообещал позаботится и о детях, которые в результате ЧП лишились родителей.

Александра Сергомасова, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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