Украинские радикалы дезертировали из Артемовска

Потери среди боевиков огромные

Десятки снарядов выпустили этой ночью киевские боевики по Донецку и пригородам. Применили крупнокалиберную артиллерию западного образца. Повреждены жилые дома, школа и кондитерская фабрика. В Горловке ранена женщина. Также есть пострадавшие в Ясиноватой. Российские войска отвечают массированными ударами по противнику. Продолжается наступление.

В потолке зияет огромная пробоина. В комнатах разбита мебель. Сегодня ВСУ открыли по жилым домам в Горловке беспорядочный артиллерийский огонь. Несколько снарядов упали и во дворе третьей городской школы в Донецке. Взрывы в столице Донбасса гремели всю ночь. Повреждены многоэтажки в Киевском районе, железнодорожная больница и здание почты.

Другой артналет ВСУ совершили на поселок Брянка на Луганщине. Осколками ранены четыре человека. Двое погибли.

Бойцы заряжают реактивную установку. Как говорят в таких случаях артиллеристы, полный пакет. Не мешкая, выдвигаются на позиции. И готовят ответный удар по радикалам, обстреливающим Донбасс.

Еще вчера эти боевики, позируя на камеры, дружно кричали "Слава Украине". Сегодня лежат ничком. Руки за головы. Лица в землю. Полтора десятка националистов захвачены в плен во время наступления российских войск на авдеевском участке.

Мощные удары минометных батарей уничтожили еще один опорный пункт боевиков на окраинах Невельского. Теперь эта высота занята бойцами Народной милиции. В лоб, говорят командиры, ее было не взять. Пришлось хитростью. Штурмовой отряд разбили на три группы. Одну, с десантом на броне, бросили на прорыв через поле. Две других незаметно зашли с флангов. А когда боевики поняли, что попали в окружение, было поздно. На головы дождем посыпались тяжелые мины. Впрочем, расслабляться нельзя. Противник уже дважды пытался пойти в контратаки и вернуть потерянный "опорник".

Впрочем, разместить тяжелую артиллерию вблизи передовой ВСУ уже трудно. Донбасский фронт подвижен. И диспозиция российских батарей меняется по несколько раз в сутки. Спецназ уверенно наступает в Артемовске. Отбиты все атаки националистов. Потери боевиков огромные. Например, десантно-штурмовой батальон запрещенного в России "Айдара", его рота разведки и артдивизион за последние два дня уничтожены на 70 процентов. А сегодня остатки радикалов и вовсе отказались оборонять Артемовск. То есть, по сути, дезертировали. Но уйти из города тоже еще надо постараться. В след боевикам спецназовцы отправили мину. Попали точно в середину колонны.

Возместить потери ВСУ пытаются за счет новобранцев. Хотя, судя по кадрам, резервистов правильнее называть оборванцами. Голодные, больше похожие на бомжей. Скитаются по мусорным свалкам в поисках чего-нибудь съестного. Подбирают все, что может пригодится в сырой землянке.

Сейчас на всех участках, от Лимана на севере и до Запорожья на юге, активно работает российская авиация. Забрасывает бомбами и обстреливает ракетами позиции ПВО, уничтожает вражеские самолеты. И пока есть прикрытие с воздуха, бойцы ремонтных батальонов эвакуируют с полей поврежденную технику. На восстановление уходят считанные часы. Вот, оперативно поменяли отработавшую ресурс пушку на новую. Теперь выезд в поле, обкатка и, конечно, пристрелка. Снаряды - цель. С полигона танки и боевые машины десанта сразу возвращают в подразделения.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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