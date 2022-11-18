"Украина – 51-й штат США?": Запад теряет терпение из-за Киева

В Европе - падение уровня жизни

Республиканцы начали первое расследование в отношении президента США. Об этом заявили в Палате представителей. Речь идёт о возможном участии главы государства в незаконных бизнес-схемах семьи Байденов за рубежом. Одновременно республиканцы внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса законопроект об аудите средств на поддержку Украины. Запрос охватывает военную, гражданскую и финансовую помощь Киеву.

Американскую скатерть-самобранку пора убирать с украинского стола - таков сейчас основной внешнеполитический посыл республиканцев, которые заметно осмелели, победив в борьбе за Палату представителей. Законопроект об аудите средств на поддержку Киева уже внесен: парламентарии требуют, чтобы каждый цент помощи - гражданской, военной или финансовой - заранее согласовывали.

"Между прочим, мы финансируем в том числе и украинский бюджет. Вы знали об этом? 12 миллиардов долларов направляется в виде бюджетной поддержки. Украина что – 51-й штат США? И какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве?" – говорит Марджори Тейлор Грин.

А тут еще скандал с банкротством криптобиржи - одной из крупнейших в США. Ее создатель Бэнкман-Фрид активно финансировал американских демократов. А те в свою очередь приказали Киеву использовать компанию для закупок в интересах ВСУ. Получилась грязная история об отмывании денег: значительная часть бюджетных средств, которые Байден просил для Украины, шли на поддержку Демпартии.

По сути, в США уже началась неформально предвыборная гонка к 2024 году. Республиканцы украинскую тему используют в качестве мощного козыря. А вот для Европы все куда серьезнее. Премьер-министр Венгрии заявил, что дополнительные антироссийские санкции просто добьют и без того еле живую экономику ЕС. В связи с чем правительство проводит опрос населения. Спрашивает: поддерживают ли люди ограничения - в энергетике, туризме и поставках товаров. Сам Орбан тоже проголосовал, на все вопросы ответив "нет".

"Вы также можете заполнить консультационную анкету по санкциям в интернете. На переговорах в Брюсселе хотят ввести дополнительные санкции. Это ошибка, потому что санкции ничего не решают, а только наносят огромный экономический ущерб. Война не окончена, цены на энергоносители взлетели до небес, цены на продовольствие растут, а инфляция бьет рекорды", - сказал Орбан.

С самым большим падением уровня жизни в истории сталкивается и Великобритания - это признали на BBC. Растущие, как на дрожжах, цены съедают зарплаты, а число безработных, как ожидается, в ближайшие годы увеличится на 500 тысяч человек. Свой план спасения Соединенного Королевства представил министр финансов Джереми Хант. Он собирается повысить налоги и сократить расходы на социальную сферу - то есть пополнить бюджет. Жизнь же обычных людей в ближайшей перспективе только ухудшится.

Суть плана Ханта вкратце обрисовала британская "Таймс" в своей карикатуре: "После 12 лет правления тори, которое привело к бюджетной катастрофе, вину за это нам предлагается возложить на Владимира Путина". Есть, впрочем, в Европе правительства, которые такой подход реализуют всерьез и на деле, причем очень конкретном. В Финляндии сообщили, что потратят 143 миллиона долларов из своей прохудившейся казны на забор на границе с Россией.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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