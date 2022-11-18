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RT запустил онлайн-вещание на сербском языке

11:51
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Начало телевизионного вещания проекта будет позже

Долгожданное событие для миллионов жителей братского государства. Международная телевизионная сеть RT начала онлайн-вещание на сербском языке.

Новый мультимедийный портал RT Balkan будет освещать наиболее актуальные и мировые темы и обеспечит более полную картину современного мира. Помимо официального сайта, вещание также будет доступно в социальных сетях. А на 2024-й год запланировано начало телетрансляций.

Отметим, еще до объявления о запуске RT Balkan встретил жесткую критику со стороны еврочиновников, опасающихся освещения событий с альтернативной Брюсселю точки зрения. Однако многочисленные просьбы жителей Сербии запустить канал не оставили сомнений в правильности принятого решения, отметили в RT.

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