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Собянин: Технический пуск БКЛ будет проведен до конца 2022 года

11:55
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Мэр проверил, как проходит реконструкция станции метро "Варшавская"

Реконструкция станции метро "Варшавская" Большой кольцевой линии метро вышла на финишную прямую и будет завершена до конца года. Ход работ в пятницу осмотрел мэр Сергей Собянин.

В настоящее время проводится монтаж инженерных коммуникаций, обновляют входные павильоны и пассажирскую зону, а также благоустраивают прилегающую территорию, сообщает "ТВ Центр".

В ходе ремонта платформу пришлось буквально разобрать и возвести заново. При этом специалисты максимально сохранили исторический облик станции. С открытием "Варшавской" у 76 тысяч пассажиров вновь появится метро в пешей доступности. А время в пути по многим маршрутам сократится до четырёх раз.

"Большая сложная работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведём технический пуск на всех трёх оставшихся участках: северо-восточный, восточный и южный. То есть кольцо замкнется", - отметил Собянин.

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