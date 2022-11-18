В России проходит фестиваль "Музыкальное сердце театра"

Участников ждут показы лучших российских спектаклей

В России проходят национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра". Мероприятие посвящено музыкально-драматическим спектаклям: операм, опереттам, мюзиклам.

В Москве состоялась пресс-конференция в формате телемоста с Екатеринбургом - городом, который в этом году стал местом проведения фестиваля. Спикеры рассказали о предстоящей программе, о составе жюри и номинациях присуждаемой премии.

Участников события ждут показы лучших российских спектаклей со всей страны, творческая лаборатория, мастер-классы и круглые столы. А в финале - церемония награждения победителей.

"Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" - это не только награждение, не только радостные эмоции на сцене, но это большая работа, которую проделывают авторы проекта. Это и фестиваль, и образовательно-просветительская программа. Со своей стороны хотел бы пожелать энергии и желания и поиска новизны к следующим проектам", - отметил директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

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