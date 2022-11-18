Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после службы в Средиземном море

За время похода корабли преодолели более 60 тысяч морских миль

Во Владивосток после боевой службы в Средиземном море вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота. Экипажи выполняли задачи в течение года, установили целый ряд рекордов. Пройдены тысячи морских миль. Множество тактических учений. И вот - долгожданная встреча с родственниками.

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" преодолевает завершающие мили самого долгого похода. Ранним утром моряки уже выстроились на палубе. В походе моряки-тихоокеанцы провели более 320 суток. Это рекорд по длительности пребывания на боевой службе. Достижения военных даже предложили занести в книгу рекордов Вооруженных сил России.

Почти год назад отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Владивосток. Ракетный Крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома" взяли курс на Средиземное море.

За время похода корабли приняли участие сразу в нескольких международных учениях. Совместно с Китаем, Ираном и Индией отрабатывали тактическое маневрирование, освобождение условно захваченного судна, задачи с применением палубной противолодочной авиации.

Все цели и задачи выполнены. И теперь можно крепко обнять своих родных после долгой разлуки. Близкие и друзья уже выстроились на набережной в ожидании с плакатами и шариками. Встречают экипажи по всем морским традициям. Играет оркестр. Военные проходят торжественным маршем. И вот - долгожданные объятия. Никто не может сдержать слез. Месяцы ожидания закончились.

За время похода корабли преодолели более 63 тысяч морских миль. Дважды прошли 8 морей и два океана. Теперь им предстоит пополнить материально-техническую базу. И, как говорят командиры экипажей, в любое время готовы вновь выполнять поставленные задачи.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр". Владивосток.

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