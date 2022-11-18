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Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 637 миллионам

09:42
  • пятница
  • 18 ноября 2022

В антирейтинге количества заболевших Германия обогнала Бразилию

Число случаев COVID-19 в мире превысило 636,9 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом привел американский университет Джонса Хопкинса.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 635,9 миллиона
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По информации, полученной экспертами на утро 18 ноября, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 636 994 097. Скончались за время пандемии от последствий заражения COVID-19 6 617 890 пациентов.

Первое место в антирейтинге занимают США, где зарегистрирован 98 261 431 заболевший. На втором месте Индия, где заразились коронавирусом  44 667 967. Во Франции зафиксировано 37 471 008 случаев заболевания, за ней следует Германия с показателем 36 180 077 зараженных. Еще 34 971 043 случаев зарегистрировано в Бразилии, сообщает сайт университета.

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