ВСУ обстреляли школу в центре Донецка

Обошлось без жертв

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли школу №13 в центре Донецка.

Инцидент произошел минувшей ночью. Благодаря тому, что обстрел произошел в комендантский час, обошлось без жертв, передает РИА Новости. Здание получило существенные повреждение, в него попало не менее пяти снарядов.

В свою очередь Мэр Донецка Алексей Кулемин сообщил, что в ночь на 18 ноября ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 155 миллиметра. В частности, под обстрел попали кондитерское предприятие "Лаконд". Производство остановлено.

Два дня назад российские войска ликвидировали более 160 боевиков ВСУ под Донецком.

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