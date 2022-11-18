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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-35С

10:23
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Уничтожен украинский самолет и РЛС

Кадры боевых вылетов Су-35С в ходе специальной военной операции на Украине опубликовало Минобороны. На видео показано, как экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе.

Минобороны показало кадры боевой работы Су-35 С
Военные показали работу Су-35С в зоне спецоперации

По данным военного ведомства, во время одного из вылетов был обнаружен и уничтожен самолет украинских ВВС, а также радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 ВСУ.

"Во время патрулирования воздушного пространства обнаружил воздушную цель, определил ее как самолет противника. Далее выполнил захват, после разрешения выполнил пуск", - рассказал летчик Су-35С Тарас.

Еще одна задача Су-35С – прикрытие коллег. Истребители прикрывают самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолеты в то время, когда они наносят удары по военным объектам и технике противника.

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