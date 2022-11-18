Мишустин обсудил с Алиевым сотрудничество России и Азербайджана

Был подписан ряд соглашений

Развитие двустороннего сотрудничества России и Азербайджана обсудил в пятницу премьер Михаил Мишустин с президентом республики Ильхамом Алиевым. Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы российского правительства в Баку.

По словам Мишустина, повышенное внимание Москва уделяет взаимодействию в энергетике, промышленности, культурно-гуманитарной сферах. Российский премьер доложил о том, что накануне по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой был подписан ряд соглашений по развитию двустороннего сотрудничества в разных областях. Особые надежды Россия возлагает на совместные транспортные проекты.

"Транспортная сфера, она очень важная, особенно убеждены, что совместные инфраструктурно-логистические проекты станут новым драйвером для наращивания всего комплекса сотрудничества", - отметил Мишустин.

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