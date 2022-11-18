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Собянин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве

10:51
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Ковид отошел на второй план

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал спокойной коронавирусную ситуацию в Москве.

Заболеваемость небольшая, сообщил он в интервью РИА Новости. Столичные власти и врачи готовы при необходимости бороться с ростом заболеваемости.

"Как-то ковид отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний, от 500 до тысячи человек, это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды с учетом того, что тяжесть заболеваний, она тоже стала значительно меньше. Можно считать, что сегодня ситуация более-менее спокойная", - сказал Собянин.

Накануне в Москве за сутки выявили 1073 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 170 человек. 11 пациентов умерли, 911 – вылечились.

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