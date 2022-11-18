Финляндия конфисковала три частных самолета россиян

В Хельсинки заподозрили, что владельцы включены в санкционные списки ЕС

Три принадлежащих россиянам частных самолета конфисковали власти Финляндии. По данным местных СМИ, причиной такого шага стало подозрение, что их владельцы включены в санкционные списки ЕС и США.

Конфискованные самолеты обслуживаются компанией Polar Aviation. Ее руководство отрицает, что лица, попавшие под санкции, были их клиентами.

"Мы не имеем к ним никакого отношения… Наша деятельность полностью прозрачна для международной авиации и различных органов власти", - заявил юрист Polar Aviation.

Финские власти с февраля 2022 года провели 187 процедур по изъятию имущества на основании санкций, введенных Евросоюзом против России. Конфискованные активы оцениваются в 191 миллион евро, передает ТАСС.

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