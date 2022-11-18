ЕС заморозил российские активы на 68 млрд евро

Основная часть - в Бельгии

Европейский союз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро.

Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило издание Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. Большая часть из них - 50 миллиардов евро - в Бельгии. Дальше следует Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 миллиарда евро.

Кроме того, в числе стран, где сохраняются замороженные российские активы, значатся Германия, Ирландия, Италия, Австрия и Франция.

Ранее стало известно, что Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,39 миллиарда фунтов (20,95 миллиарда долларов) после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

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