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На юго-западе Москвы зарезали девушку

11:45
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Ранее она пожаловалась в полицию на слежку

Тело 29-летней женщины обнаружили нашли на Севастопольском проспекте в Москве.

В области груди правоохранительные органы зафиксировали множественные колото-резаные раны. На месте работает Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев, сообщили в ведомстве. Известно, что жертва проживала недалеко от места убийства.

Telegram-канал "112" сообщил, что недавно девушка жаловалась в полицию на то, что за ней кто-Преступника ищут.

На месте преступления работают следователи и криминалисты столичного СК, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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