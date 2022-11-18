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ВСУ обстреляли детский сад в Тавричанке под Херсоном

11:28
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Ракетный удар нанесен по жилым домам

Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Тавричанка в Херсонской области. В результате обстрела повреждено здание детского сада.

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"ВСУ сегодня, как и двумя днями ранее, нанесли ракетный удар по Тавричанке... пострадал от обстрела детский сад", - приводит сообщение администрации ТАСС.

Село Тавричанка находится в Каховском районе Херсонской области. В администрации отметили, что целью украинских ракет стали жилые дома, многие из них также повреждены.

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