ВСУ обстреляли детский сад в Тавричанке под Херсоном

Ракетный удар нанесен по жилым домам
Украинские войска нанесли ракетный удар по селу Тавричанка в Херсонской области. В результате обстрела повреждено здание детского сада.
"ВСУ сегодня, как и двумя днями ранее, нанесли ракетный удар по Тавричанке... пострадал от обстрела детский сад", - приводит сообщение администрации ТАСС.
Село Тавричанка находится в Каховском районе Херсонской области. В администрации отметили, что целью украинских ракет стали жилые дома, многие из них также повреждены.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: