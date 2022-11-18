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Собянин: На набережной Яузы появится Туполевский сквер

11:51
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Решение приурочено к 100-летию основания ОКБ Андрея Туполева

Сквер вдоль набережной реки Яузы получил название в честь авиаконструктора Андрея Туполева. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"В память об авиаконструкторе безымянной озелененной территории, расположенной в Басманном районе, рядом с главным зданием ПАО "Туполев" - вдоль набережной реки Яузы, носящей имя Академика Туполева, вблизи примыкания к ней Елизаветинского пер., присвоено наименование - сквер Туполева", - сообщили в столичной мэрии.

Решение приурочено к празднованию 100-летия основания опытно-конструкторского бюро Андрея Туполева, которое проходит в 2022 году.

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