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Швеция подтвердила факт диверсии на "Северном потоке"

11:55
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Обнаружены следы взрывчатки

Факт диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" подтвердился. По данным прокуратуры Швеции, на месте преступления обнаружены следы взрывчатки.

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"Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте", - заявил прокурор Матса Юнгквист.

В заявлении отмечается, что следствие тщательно задокументировало значительные повреждения газопроводов в результате взрывов, передает ТАСС.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – упало давление. Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Российская генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

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