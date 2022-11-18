Швеция подтвердила факт диверсии на "Северном потоке"

Обнаружены следы взрывчатки

Факт диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" подтвердился. По данным прокуратуры Швеции, на месте преступления обнаружены следы взрывчатки.

"Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте", - заявил прокурор Матса Юнгквист.

В заявлении отмечается, что следствие тщательно задокументировало значительные повреждения газопроводов в результате взрывов, передает ТАСС.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – упало давление. Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Российская генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

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