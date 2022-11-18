В России с коронавирусом госпитализировали 1136 человек

Скончались 60 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1136 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5546 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6888 человек, скончались 60 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 823 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 157. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 467 человек, в Московской области – 186

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21525567 случаев заболевания, зарегистрировано 391333 летальных исходов.

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