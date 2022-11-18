Части ВСУ на луганском направлении перешли к обороне

Украинские войска выдыхаются

ВСУ не прекращают попыток атаковать на луганском направлении. Тем не менее, становится ясно, что украинская армия выдыхается, на некоторых участках переходит в глухую оборону, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону", - сказал Марочко в эфире Первого канала.

Офицер Народной милиции ранее отмечал, что украинское командование считает именно луганское направление одним из приоритетных – таковы данные разведки. Здесь ВСУ не жалеют сил и средств и не считаются с потерями, пытаются усиливать группировку.

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