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Победителей конкурса "Золотые имена высшей школы" наградили в Москве

14:51
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Соревнование проходит в пятый раз

В Москве наградили победителей всероссийского конкурса "Золотые имена высшей школы". Торжественная церемония состоялась в Общественной палате России.

Соревнование проводится уже в пятый раз и предполагает отбор лучших преподавателей по семи основным направлениям. Победители демонстрируют достижения в науке, учебном процессе, воспитании и применении новейших технологий образования. В этом году участниками конкурса стали более тысячи человек из восьми федеральных округов страны, сообщает "ТВ Центр".

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Конкурс "Золотые имена"
Конкурс "Золотые имена"
Конкурс "Золотые имена"
Конкурс "Золотые имена"
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