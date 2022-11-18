Собянин: Технический пуск БКЛ будет проведен до конца года

"Варшавская" станет частью Большой кольцевой линии метро

До конца этого года в Москве будет проведён технический пуск всей Большой кольцевой линии метро. Об этом в пятницу заявил мэр столицы Сергей Собянин. Оставшиеся участки готовы уже на 97 процентов. В том числе бывшая Каховская линия. Которая целиком войдёт в состав БКЛ. Интервал движения там будет сокращен в несколько раз. А пассажиры получат возможность без пересадки добираться в десятки районов города.

Перечисляя объем сделанных работ, строители констатируют - было бы проще построить станцию с нуля. Но в случае с Варшавской говорят о реставрации. И проведена она ювелирно. Справились с серьёзным объёмом задач. Чтобы заменить старое оборудование на современное, нужно было провести перепланировку. Демонтировали облицовку стен - кафельную плитку заменили мрамором. На платформу уложили гранит. Реставрировали панно. Из новшеств - лифт в западном вестибюле и системы дымоудаления.

"Были выполнены работы по системе дымоудаления, которой раньше не было. Появились на платформе колонны дымоудаления - их всего 16 штук. И для контраста от остальных колонн они были облицованы нержавеющей сталью", - пояснил Антон Васюхин, главный специалист подрядной организации.

До недавнего времени Каховская линия длиной чуть больше трех километров была самой короткой в Московском метрополитене. Три её станции – "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" – были открыты 11 августа 1969 года в составе Замоскворецкой линии. Позже она стала отдельной, но востребована не была: укороченные составы ходили реже обычного. Но при этом станция стратегически важная - через Варшавскую проходят многие инженерные коммуникации. Потому при реконструкции строители работали в строго отведенные часы и очень аккуратно.

"Метрополитен - это сложнейшая система, где все взаимосвязано, поэтому часть силовых питающих кабелей и инженерных кабелей по связи и так далее проходило транзитом через станцию Варшавская", - отметил Алексей Арбузов, руководитель подрядной организации.

По сути, станцию разбирали и собрали заново, полностью обновив основные конструкции и оборудование с учётом передовых инженерных технологий. "Варшавская" станет частью Большой кольцевой линии метро. Ход работ сегодня проинспектировал Сергей Собянин.

"До конца этого года мы проведём технический пуск на всех трёх оставшихся участках: северо-восточный, восточный и южный. Таким образом, кольцо замкнется", - сказал Собянин.

Основные работы по реконструкции станции метро "Варшавская" завершат до конца 2022 года. В настоящее время монтируют инженерные коммуникации, строители обновляют входные павильоны и пассажирскую зону, а также благоустраивают прилегающую территорию.

После включения Каховской линии метро в состав БКЛ пассажиры без проблем смогут добираться в разные районы города, поезда будут ходить чаще, а значит и автомобильное движение в близлежащих районах станет заметно лучше.

Каширское и Варшавское шоссе, проспект Андропова - автомобили по этим крупным трассам благодаря подземке поедут быстрее. Ведь в пешей доступности от станции "Варшавская" живут свыше 370 тысяч человек, время в пути в метро сократится до 4 раз.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Панов, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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