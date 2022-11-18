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Появились подробности убийства 29-летней женщины в Москве

15:07
  • пятница
  • 18 ноября 2022

Она получала угрозы от знакомого

В Москве разыскивают убийцу 29-летней девушки. Её тело с колото-резаными ранениями было обнаружено сегодня утром на парковке жилого дома вблизи от станции метро "Зюзино".

Женщина проживала неподалеку. Уже известно, что накануне она звонила в полицию с жалобами на знакомого, от которого поступали угрозы. По ее словам, он следил за ней, даже пытался задушить, и она боялась выходить из дома. 

Известно, что последние полгода девушка встречалась с неким мужчиной, но их отношения были непростыми. Сама она недавно переехала в Москву из Донецка, работала в продуктовом магазине, а до этого в микрофинансовой организации. Интересно, что её сумка с ценностями осталась на месте преступления.

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