Жительница Раменского родила 11-го ребенка

Семье пообещали особый подарок по такому случаю

В Подмосковье у многодетной семьи Михеевых родился 11-й ребенок. Теперь счастливые мать и отец воспитывают восемь дочерей и трёх сыновей. Как прошли роды? И какой подарок власти приготовили для такой большой ячейки общества?

Мегабольшая радость - новорождённый Юра. Третий сын и одиннадцатый ребенок в большой семье. Мама Олеся чувствует себя хорошо, принимает поздравления и уже раздумывает о его талантах.

В этой большой и дружной семье 8 дочек и 3 сына. Самому старшему 20, самому младшему - Юре - еще нет и месяца. Семья живет в селе Речицы. В своем просторном доме. Там ждут и нового члена семьи. Совсем скоро Юрий Юрьевич займет свой место в этой дружной компании.

"Роды прошли относительно неплохо, потому что у Олеси уже по природе есть определенный опыт в родах, поэтому каких-либо существенных акушерских осложнений у нас не было. Хотя мы - наш стационар - достаточно часто встречаемся с проблемными родами", - рассказал Сергей Маркитан, главный врач ГБУЗ Московской области "Раменская областная больница".

Рождение Юры - особая гордость для Раменского. Ведь 11-й ребенок в семье в наше время - настоящее чудо. Большой семье уже пообещали и особый подарок по такому случаю.

"Действительно, большую семью из 11 человек куда-то вывезти - это целая проблема. А коли машина четырехместная, то будем сейчас как раз заниматься тем, что найдем автомобиль, который позволит вместить все семейство и с ним выехать куда-то на отдых. Это лежит за границами обязательств государства, но чисто по-человечески понятно, что это необходимо, и мы это сделаем", - отметил глава Раменского г.о. Виктор Неволин.

Пикники и экскурсии. У большой семьи будет возможность активно отдыхать. Кроме нового автомобиля, родителям детей положены и различные льготы. Ведь многодетным семьям сегодня уделяется особое внимание.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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