Для детей-сирот проведут бесплатные юридические консультации

Информация о местах проведения - на сайтах Минюста и соцзащиты

В Москве проходит День правовой помощи детям. И сегодня в рамках акции Министерство юстиции проводит бесплатные юридические консультации для детей-сирот. Детей, оставшихся без попечения родителей. Их законных представителей. И тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, можно задать вопросы по поводу усыновления, опеки и попечительства. Приём проходит в учреждениях подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения. К акции присоединились сотрудники МВД и ФСИН. Юристы, адвокаты и нотариусы. Информация о местах проведения - на сайтах Минюста и соцзащиты.

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