В театре Моссовета покажут свою версию "Бесприданницы"

Текст получил современное звучание

В субботу в театре Моссовета долгожданная премьера! Свою версию хрестоматийной "Бесприданницы" представил художественный руководитель Евгений Марчелли.

Классический текст получил современное звучание. Это спектакль о губительной силе обманутой любви и духовной слепоте. Равнодушии и цинизме, которыми заражён человек.

Лариса Огудалова, столкнувшись с жестоким миром мужчин, начинает разрушать саму себя. И даже не пытается увидеть рядом с собой единственного человека, который ценит её по-настоящему.

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